حسن بحث مع زواره الأوضاع الصحية في عكار والشمال

بحث وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان حمد حسن مع زواره، في تفعيل حملة التلقيح في محافظتي الشمال وعكار إنطلاقا من عشرين أيار المقبل.

كما بحث حسن مع الزوار إلى إنشاء المستشفى الحكومي الجديد في منطقة عكار بهبة من الصندوق الكويتي للتنمية حيث يجري العمل على اختيار موقع وسطي يخدم أهالي المنطقة ويلبي الحاجات الطبية والإستشفائية المطلوبة خصوصا مع افتقاد تلك المنطقة إلى المستشفيات الحكومية الكافية.

وبالسياق، استقبل حسن النائب هادي حبيش يرافقه رئيس مجلس إدارة مستشفى خلف الحبتور في القيطع – عكار الدكتور ربيع الصمد، ونوه حبيش “بالجهد الكبير والجدي الذي يبذله وزير الصحة العامة لمكافحة وباء كورونا والذي ينعكس في الفترة الأخيرة تراجعا في نسب الإصابات”، وقال إن “الزيارة تطرقت إلى الشأن الصحي في عكار وإنشاء المستشفى الحكومي الجديد”.

كما عرض الوزير حسن مع محافظ الشمال رمزي نهرا ووفد من رؤساء اتحادات بلديات الشمال التحضير لإطلاق حملة واسعة للتلقيح في محافظتي الشمال وعكار ابتداء من عشرين أيار المقبل، تشمل البلديات وأعضاء المجالس البلدية والمخاتير وصولا إلى فئات منتجة وناشطة بهدف توسيع الحماية من وباء كورونا.

من جهة ثانية، استقبل حسن رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني لمختاري لبنان المختار ابراهيم حنا الذي اثار اهمية تلقيح المختارين الذين تضطرهم مهامهم للاختلاط اليومي بعدد كبير من اللبنانيين والمقيمين ما يعرضهم وزوارهم لمخاطر تفشي العدوى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام