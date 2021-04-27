مستشار الامن القومي العراقي: زيارة ظريف ذات اهمية استراتيجية لنا

رأى مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي أن “زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تكتسب اهمية كبيرة واستراتيجية لبلاده”. وأعرب الاعرجي، خلال استقباله ظريف في بغداد الثلاثاء ضمن جولته الاقليمية، عن ترحيبه بهذه الزيارة، قائلاً إن “زيارتك تكتسب أهمية كبيرة للغاية لحكومتنا لانك شخصية مهمة على الصعيد العالمي وممثل الجهاز الدبلوماسي الايراني”.

ووصف ايران بأنها “اضطلعت بدور مهم ومؤثر وايجابي في ارساء الامن الاقليمي”، واشاد بجهود الجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة تنظيم داعش الارهابي بهدف ارساء الامن الاقليمي ومساعدة بلدان الجوار. وتباحث الاعرجي مع ظريف حيال الشؤون الهامة في المجالات العسكرية والامنية في العراق والمنطقة.

المصدر: فارس