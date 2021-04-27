الطقس غدا الاربعاء قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الثلاثاء غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وتشكل ضباب كثيف على المرتفعات.

– الحال العامة: طقس ربيعي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر بكتل هوائية دافئة يومي الخميس والجمعة.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة ،كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية.

– الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض تدريجي في نسبة الرطوبة.

– الجمعة: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة.

– الحرارة على المتوقعة: الساحل من 16 الى 24 درجة، فوق الجبال من 12 الى 24 درجة، في الداخل من 12 ال 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و45 كم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج.

– حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية