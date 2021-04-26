“الجهاد”: القدس ستبقى عاصمة الأحرار رغم الصفقات المشبوهة

أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين محمد الهندي الاثنين أن “جولة باب العامود في مدينة القدس المحتلة انتهت بفعل إصرار وثبات المرابطين والمرابطات بإزالة الحواجز، كما انتهت جولة البوابات والكاميرات بتحقيق إنجازات مشابهة”.

وشدّد الهندي على أن “المعركة في القدس وعلى القدس مفتوحة مستمرة ومتصاعدة وأنه لا حسابات مع القدس”، وأوضح أن “العدو الصهيوني يستهدف وجود المقدسيين نفسه ويستهدف كل ما هو عربي وإسلامي في القدس وفي مقدمة ذلك المسجد الأقصى وقبة الصخرة”، ورأى ان “القدس ستبقى عاصمة المؤمنين الأحرار رغم الصفقات المشبوهة”.

المصدر: فلسطين اليوم