أردوغان: أنقرة لن تتهاون حيال العقلية التي تسعى لتركيع أشقائنا القبارصة الأتراك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن “أنقرة لن تتهاون حيال العقلية التي تسعى لتركيع أشقائنا القبارصة الأتراك عبر الحصار وعرقلة الحل في قبرص”، وأضاف “مثلما خلصنا حدودنا من تحرشات التنظيمات الإرهابية لن نسمح بتشكيل كيان إرهابي وراء حدودنا أيضا”.

وأضاف أردوغان أنه “التقى رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار اليوم وأعرب عن تأييد تركيا بوصفها دولة ضامنة حل الدولتين في جزيرة قبرص”، وشدد على أن “الموقف الأمريكي الأخير بشأن المزاعم الأرمينية كان سببه مجموعات الضغط الموجودة في واشنطن”.

واعتبر أردوغان أنه “لا أدلة ولا إثباتات في المحاكم الدولية على المزاعم الأرمينية”، وتابع “أنقرة مستعدة لبحث المزاعم الأرمينية عبر تشكيل هيئة تضم علماء ومؤرخين”.

المصدر: روسيا اليوم