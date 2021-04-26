وزير خارجية المجر: نرفض التدخل الخارجي في لبنان ويمكن للموارنة الاتكال على دعمنا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شريل وهبة الاثنين نظيره المجري بيتر سيارتو.

وبعد اللقاء، وقال وهبة “عرضنا الأوضاع التي يعانيها لبنان في الظروف الحالية في المجالات الاقتصادية والسياسية والمالية، وما يعانيه الطلاب اللبنانيون في الخارج، ولقينا كل تجاوب ودعم”، وتابع “سيتم التعبير عن المواقف التي تشاطرناها سويا ضمن الإتحاد الاوروبي ونشكر لجمهورية هنغاريا (المجر) دعمها للبنان ضمن مؤسسات الإتحاد الاوروبي”.

بدوره، أكد الوزير سيارتو ان “أمن الشرق الأوسط مهم جدا بالنسبة الى المجر ولأوروبا ككل”، وقال ” نحن نعلم ان الأمن والإستقرار في الشرق الأوسط لن يتحققا من دون الإستقرار في لبنان ونعتبر ان الحكومة شأن داخلي يجب ان تتفق عليه الاحزاب اللبنانية من دون اي تدخل خارجي”.

وتابع سيارتو ان “محاولات التدخل الخارجي غير جيدة ولا نعتقد ان الضغط الخارجي الذي يتمثل على اكبر حزب مسيحي في لبنان ويمثل مصالح المسيحيين هو أمر جيد”، واكد ان “لبنان في حاجة اكثر الى مساعدة حقيقية بدل التلويح بعقوبات وتدخل خارجي”، واضاف “نحن من مسؤوليتنا دعم المسيحيين في كل دول العالم، لذلك اؤكد لكم ان الطائفة المارونية في لبنان يمكن ان تتكل على دعمنا في المستقبل”.

وقال سيارتو “اننا سنسعى الى مزيد من دعم المنظمات الدولية للبنان من اجل مكافحة ظاهرة الهجرة ومساعدة اللاجئين ومنع الهجرة غير الشرعية من لبنان”، وتابع “نحن نثني على إيواء لبنان للملايين من اللاجئين موفرا لهم كل المستلزمات الضرورية، لكننا نؤمن ايضا بوجوب عودتهم الى بلادهم في حال انتفاء الأسباب التي أدت الى هجرتهم وهذا يحتاج الى التزام سياسة دولية فاعلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام