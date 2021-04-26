إصابة 19 شخصاً بهجوم على مجمع حكومي شرق أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 26 2021 - 17:40

إصابة 19 شخصاً بهجوم على مجمع حكومي شرق أفغانستان

منذ 51 mins 26 April، 2021
افغانستان
أخبار دولية - افغانستان

أصيب 19 شخصاً أغلبهم من الأطفال في هجوم صاروخي على مجمع حكومي في إقليم كونار شرق أفغانستان.
ونقلت وكالة رويترز عن إقبال سعيد حاكم الإقليم قوله للصحفيين إن:”مسلحي طالبان أطلقوا صواريخ على مدينة أسد آبد بإقليم كونار أصاب أحدها قاعة مجمع حكومي خلال حفل ديني ما تسبب بإصابة 16 طفلاً وثلاثة من أفراد قوات الأمن الأفغانية ومسؤولي الشؤون الدينية بجروح لافتاً إلى أن بعض الأطفال في حالة حرجة”.
وفي حادث منفصل أصيب ثلاثة من المارة لدى انفجار قنبلة كانت تستهدف سيارة تابعة لقوات الأمن في مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننغرهار المجاور اليوم أيضاً.

المصدر: رويترز

التعليقات

ذات صلة