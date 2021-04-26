التحكم المروري:#حركة_المرور كثيفة من جسر #الفيات باتجاه #العدلية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2021 - 12:58

التحكم المروري:#حركة_المرور كثيفة من جسر #الفيات باتجاه #العدلية

منذ 52 mins 26 April، 2021
أخبار موقع المنار

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