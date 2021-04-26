اللقاء الوطني للهيئات الزراعية: قرار السعودية منع دخول الانتاج الزراعي سياسي

اعتبر “اللقاء الوطني للهيئات الزراعية” في بيان أن “قرار المملكة العربية السعودية منع دخول الانتاج الزراعي الى أسواقها أو العبور عبر أراضيها سياسي، يحمل في مضمونه تنفيذ عقوبات على المزارعين اللبنانيين خصوصا والشعب اللبناني عموما، لأنه لا يستند الى مبررات منطقية ولا يجوز ان يتحمل المزارعون اللبنانيون اخطاء الاخرين، ولا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة”.

وطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزارة الزراعة والاقتصاد أن “يبادروا في أسرع وقت لمواجهة هذا القرار، والعمل على خلق الاسواق البديلة، ولا سيما مع الدول الصديقة التي ابدت استعدادا لشراء المحاصيل اللبنانية، ورفض اي ضغوط تحاول النيل من السيادة الوطنية”.

ودعا “المزارعين الى التعاون ورص الصفوف والهيئات العاملة في القطاع الزراعي لمواجهة كل التداعيات الناتجة عن هذا القرار الظالم وغير العادل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام