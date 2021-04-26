“الجهاد”: إزالة الحواجز الاسرائيلية من باب العامود هو إنجاز للمقدسيين وعلينا واجبات بحماية الأقصى

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأحد أن إزالة الحواجز من باب العامود بالقدس المحتلة، يُثبت أن إرادة الحق أقوى من جبروت الباطل.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن “المقدسيين حققوا إنجازا في مواجهة الاحتلال الغاصب بعد أن أجبرته انتفاضتهم على إزالة الحواجز من منطقة باب العامود، أحد بوابات المسجد الأقصى المبارك”.

وشددت الحركة على أن “هذا التراجع الصهيوني ما كان ليتم لولا إرادة الصمود والمواجهة وإصرار الشباب المقدسي على تحدي القرارات العسكرية والتصدي لها”.

وقالت الحركة إن “هذا النموذج قادر على تحقيق الانتصارات وإن أمامنا جميعا واجبات لحماية الأقصى وفي مقدمها التصدي للاقتحامات الني يتعرض لها المسجد الأقصى ومواجهة تسريب الأملاك وإسقاط قرارات الهدم والضم في الشيخ جراح وغيره من أحياء القدس”.

المصدر: فلسطين اليوم