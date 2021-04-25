إزالة السواتر الحديدية التي وضعها العدو الاسرائيلي بباب العامود بالقدس المحتلة

أجبر الشباب المقدسي مساء الأحد العدو الاسرائيلي على إزالة السواتر الحديدية والمتاريس التي أغلق فيها باب العامود في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “الشباب المقدسي تجمعوا قبالة باب العامود وأجبروا جنود الاحتلال على إزالة السواتر الحديدية فيما تعالت الهتافات والتكبيرات”.

جدير بالذكر، أن انتفاضة عارمة ومواجهات شديدة تشهدها مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى، بسبب ممارسات العدو في القدس كان ابرزها قطع اسلاك الكهرباء عن مكبرات الصوت في المسجد الاقصى، والاعتداء على الشبان المقدسين واعتقالهم، بالاضافة الى ممارسات المستوطنين الصهاينة الذين يقتحمون المسجد الاقصى بحماية العدو.

المصدر: فلسطين اليوم