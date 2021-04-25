القوى الفلسطينية في غزة: لتصعيد الهبة الشعبية على طريق الانتفاضة الشاملة

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة الأحد إلى تصعيد الهبة الشعبية في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزه على طريق الانتفاضة الشاملة.

وحثت القوى “جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى تنظيم فعاليات المساندة والتأييد لهذه الهبة العظيمة في وجه المحتل، لمواجهة جيش الاحتلال ومستوطنيه في شوارع وأزقة القدس العاصمة وعلى نقاط التماس في الضفة الغربية المحتلة وتعم المظاهرات الغاضبة مدن وقرى ومخيمات قطاع غزة كافة”.

وشددت القوى على أن “القدس ستبقى عاصمة البلاد وسيبقى أبناؤها مفخرة الشعب وستبقى مقدساتها وجهة الاٌمة ورمزها”، وتابعت “إننا مطالبون اليوم وأكثر من أي وقت مضى للعمل الموحد في مواجهة الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم