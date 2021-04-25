بالفيديو.. مروحيات الجيش اللبناني تواصل مكافحة الجراد في البقاع

يواصل الجيش اللبناني لليوم الثالث على التوالي بالاستعانة بمروحياته العسكرية في رش مبيدات حشرية في منطقة اللبوة في البقاع في إطار إجراءات مكافحة أسراب الجراد والحد من انتشارها والقضاء عليها.

وتأتي الخطوة غداة وصول أسراب أولى من الجراد الصحراوي تغطي الأراضي الزراعية في منطقة جرود عرسال، كما أظهرت لقطات مسجلة مصورة منذ صباح الجمعة.

وأطلق لبنان، السبت، تحذيرا في اليوم الثاني لوصول الجراد إلى منطقة البقاع شرقي البلاد، من التساهل مع خطر أسراب الجراد التي قد تصل إلى البلاد بشكل أكبر.

وقال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى خلال لقاء مع رؤساء الاتحادات البلدية ورؤساء كبرى بلديات بعلبك الهرمل، “فوجئنا بتغيرات مناخية أدت إلى تغيير مسار أسراب الجراد وسرع دخولها إلى الأجواء اللبنانية”، محذرا من أنها في مرحلة التكاثر.

وحذر الوزير اللبناني من “أن هذا التحدي يجب ألا يستهان به، وأن أي تساهل قد يجعلنا غير قادرين على مكافحة التكاثر، وخاصة في ظل وجود تقارير من منظمات دولية عن موجات جديدة قد تتوافد على المنطقة”.

وتخشى السلطات اللبنانية من أن تكون الأسراب الأولى التي عبرت من الأراضي السورية إلى منطقة جرود عرسال ورأس بعلبك، بمثابة مؤشر على اقتراب وصول أسراب أخرى، في حال حدث تغير في إتجاه الرياح الجنوبية، تكون أكبر حجما وتعجز السلطات عن مكافحتها.

المصدر: الجيش اللبناني