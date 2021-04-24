المقاومة الفلسطينية تطلق 4 صواريخ تجريبية صوب البحر في إطار تطوير قدراتها العسكرية (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 24 2021 - 18:00

المقاومة الفلسطينية تطلق 4 صواريخ تجريبية صوب البحر في إطار تطوير قدراتها العسكرية (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 2 ساعة 24 April، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة