الفرع الثقافي في حزب الله في صيدا أطلق الحافلة الرمضانية المتجولة

أعلن حزب الله في منطقة صيدا في بيان، أنه “تماشيا مع إجراءات الوقاية الصحية من فيروس كورونا، أطلق الفرع الثقافي في المنطقة مشروع الحافلة الرمضانية المتجولة في الشوارع والأحياء والساحات، والتي هي عبارة عن مسرح متجول يعتليه عدد من قراء القرآن ومنشدي التواشيح الإسلامية الرمضانية وتتجول في عدد من شوارع وأحياء وساحات المدن والبلدات والقرى في منطقة صيدا تبث الذكر الحكيم والتواشيح الرمضانية”.

وأشار الى أن “الانطلاقة كانت في ساحات وشوارع بلدة الغازية حيث تم افتتاح النشاط بكلمة الشيخ يوسف خليل في حضور مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر ومسؤول شعبة الغازية الحاج سمير حسون وعدد من الكوادر، ولاقت الفكرة صدى مميزا في نفوس المؤمنين الذين واكبوا نشاط الحافلة من على شرفات المنازل.

ولفت الى “أن الحافلة ستتجول يوميا ما بين التاسعة والثانية عشرة ليلا في كافة بلدات منطقة صيدا ضمن برنامج زمني للفرع الثقافي، بدأ في كل من الغازية وعبرا والهلالية ورومين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام