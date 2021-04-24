الجيش الأمريكي يعلن عن مناورات عسكرية كبيرة قرب الحدود مع روسيا

أعلن الجيش الأمريكي أنه “سيجري تدريبات عسكرية بولاية ألاسكا شمال البلاد الشهر المقبل تشمل مجموعة حاملة طائرات هجومية ونحو 15 ألف عسكري إضافة إلى 240 طائرة تابعة لمختلف صنوف الجيش”. وقالت قيادة سلاح الجو الأمريكى في المحيط الهادئ في بيان لها أمس الجمعة، إن تدريبات Northern Edge 2021 المقررة في الفترة من 3 إلى 14 أيار/مايو في منطقة تشمل خليج ألاسكا، ستشارك فيها حاملة الطائرات النووية “ثيودور روزفلت” والسفن المرافقة لها.

ولم ترد الخدمة الصحفية للبنتاغون وقيادة المحيطين الهندي والهادئ للقوات المسلحة الأمريكية وقيادة المحيط الهادئ للقوات الجوية الأمريكية على أسئلة وكالة “تاس” عما إذا كانت واشنطن قد أبلغت موسكو مسبقا بخطط التدريبات وما إذا كان الجانب الأمريكي خلال تلك الفترة سيبقى على اتصال مع الجانب الروسي.

المصدر: روسيا اليوم