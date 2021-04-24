انفجار عبوة ناسفة يستهدف سيارة تابعة للشرطة الأفغانية بولاية ننغرهار شرقي البلاد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2021 - 12:16

انفجار عبوة ناسفة يستهدف سيارة تابعة للشرطة الأفغانية بولاية ننغرهار شرقي البلاد (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 24 April، 2021
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