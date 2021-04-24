اعلام العدو: ٦ صواريخ تم إطلاقها من قطاع غزة خلال الدقائق الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2021 - 03:34

اعلام العدو: ٦ صواريخ تم إطلاقها من قطاع غزة خلال الدقائق الأخيرة

منذ 1 ساعة 24 April، 2021
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