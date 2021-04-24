التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق عام الدوير عند مفرق الشرقية #النبطية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 24 2021 - 02:04

التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق عام الدوير عند مفرق الشرقية #النبطية

منذ 19 mins 24 April، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات