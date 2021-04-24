المركز الفلسطيني للإعلام:اطلاق نار من دبابة تابعة للاحتلال صوب نقاط الضبط الميداني شرق البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2021 - 02:04

المركز الفلسطيني للإعلام:اطلاق نار من دبابة تابعة للاحتلال صوب نقاط الضبط الميداني شرق البريج وسط قطاع غزة

منذ 43 mins 24 April، 2021
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