التقرير اليومي لمستشفى الحريري: عدد الفحوص 379 والمشتبه في إصابتهم 23 ولا وفيات اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2021 - 22:58

التقرير اليومي لمستشفى الحريري: عدد الفحوص 379 والمشتبه في إصابتهم 23 ولا وفيات اليوم

منذ 14 mins 23 April، 2021
مستشفى رفيق الحريري الحكومي
لبنان

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19 أن:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 70
AstraZeneca: 222

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 379 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 108

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 23

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1114 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 50

– حالات وفاة: 0

وختم البيان: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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