مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الجمعة 23-4-2021

ايها الجرادُ القادمُ الى بلادِ المنكوبين – لا تتعذب، فقد سبقَكَ جرادٌ بشريٌ لم يُبقِ للبنانيينَ يابساً ولا اخضر ..

في جردِ عرسال – اَوَّلِ بقعةٍ لبنانيةٍ ظهرَ فيها الجراد – عاجلتهُ وزارةُ الزراعةِ والاجهزةُ المعنية ُبالمبيداتِ الحشرية، أما في جرودِ الوطنِ السياسيةِ وصحرائِهِ الماليةِ والاقتصاديةِ فلا جديدَ سوى مزيدٍ من المواقفِ والتصريحاتِ التي لم تَقف عندَ وجعِ اللبنانيينَ ولا تهتمُّ لِلُقمةِ عيشِهم المسروقة ..

في القضاءِ الذي تمنى اللبنانيون ان يكونَ سلاحَهم للقضاءِ على الفساد، اُقيمت المتاريسُ داخلَ خنادقِه، وارتفعت الاجتهادات، والخاسرُ الاكبرُ هو كلُّ نيةٍ جِديةٍ بمحاربةِ الفساد .

في الجديدِ القضائي حضرت القاضيةُ غادة عون امامَ رئيسِ هيئةِ التفتيشِ القضائي بركان سعد ، وكان ملفُ شركةِ مكتف للصيرفةِ ابرزَ الحاضرين، وفيما لم يَبرُز ايُّ تغييرٍ بموقفِ القاضية عون فقد أكدت استمرارَها بمتابعةِ القضية ِمعتبرةً انَ كفَّ يدِها غيرُ قانوني، متقدمةً بدعوىً بهذا الخصوصِ ضدَّ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.

في فلسطينَ المحتلةِ باتَ الصهاينةُ على يقينٍ بأنَ صاروخَ ديمونا ليسَ حادثَ قضاءٍ وقدَر، ففَجَّرَ سيلاً من الاسئلةِ عن منظوماتِ الدفاعِ الجوي الاسرائيليةِ التي اخترقها الصاروخُ وصولاً الى ديمونا، واذا كانت قد عَجَزَت عن اعتراضِ صاروخٍ كهذا، فكيفَ بها امامَ آلافِ الصواريخِ الدقيقة ؟

في القدسِ هَبّةُ المقدسيينَ تُؤرّقُ المحتلين، والمصلّونَ يواجهون بوقفاتٍ بطوليةٍ الشرطةَ الصهيونيةَ وجموعَ المستوطنينَ الذين يحاولونَ منعَهم من الوصولِ للصلاةِ في المسجدِ الاقصى .

بطولاتٌ حياها حزب الله وعَبّرَ عن اعتزازهِ بهذا الشعب الشريف والمجاهدِ الذي يرسمُ البوصلةَ والوجهةَ الحقيقيةَ للامة ..

المصدر: قناة المنار