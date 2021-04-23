قائمقام حاصبيا يطلب ملاحقة كل المتورطين والمخالفين بملف اللحوم المدعومة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2021 - 18:24

قائمقام حاصبيا يطلب ملاحقة كل المتورطين والمخالفين بملف اللحوم المدعومة

منذ 1 ساعة 23 April، 2021
قائمقام حاصبيا رواد سلوم
لبنان

طلب قائمقام حاصبيا رواد سلوم في قرار له الجمعة من مكتب المديرية العامة لامن الدولة في حاصبيا، ملاحقة كل المتورطين والمخالفين في ملف اللحوم المدعومة وتوقيفهم واجراء المقتضى القانوني.

وبموجب القرار فقد طلب سلوم انه “بناء على المعطيات الواردة اليه ونتيجة التحقيق الاداري الذي قام به، ملاحقة كل المتورطين والمخالفين في ملف اللحوم المدعومة وتوقيفهم واجراء المقتضى القانوني في حقهم تحت اشراف القضاء المختص، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الاقتصاد في النبطية”.

واكد سلوم انه “لن يتهاون ابدا بخصوص هذا الملف والذي يمس بالأمن الاقتصادي والغذائي للمواطنين اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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