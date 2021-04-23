الشيخ القطان: ننتظرالأسوأ اذا استمر التعنت من قبل القيادات السياسية وعدم تشكيل حكومة

قال رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان إن “هذا الحال الذي نحن عليه اليوم لا يبشر بخير أبدا”، واعتبر انه “إذا بقي هذا التعنت من القيادات السياسية وعدم تشكيل حكومة تعالج ما أمكن من هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللبنانيون فان ما ننتظره في الأيام القادمة سيكون أسوأ بكثير مما نعيشه كلبنانيين اليوم”، واضاف “أننا نتجه نحو المجهول الذي لا يعلمه أحد”.

وتابع الشيخ القطان الجمعة ان “هذا البلد وللأسف الشديد يعيش فسادا متراكما، تعيشه كل المؤسسات، والإدارات على حد سواء، وهو مستشر في كل مكان سواء في القضاء أو في غيره”، وأضاف “ما نراه من القضاة اليوم يعبر عن فساد عميق، بل هو أفسد مما نراه من السياسيين”، واعتبر ان “السبب أن هؤلاء القضاة إلا ما ندر تم تعيينهم من قبل السياسيين أصلا وبرضاهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام