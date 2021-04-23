استنكارا لأداء الاونروا.. إغلاق مكتب مديرها في صيدا

أغلقت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية في منطقة صيدا الجمعة مكتب مدير منطقة صيدا للانروا، في اطار تحركاتها استنكارا لعدم وضع خطة طوارىء لمواجهة الظروف الصعبة.

وأكدت الهيئة في بيان أن “الاونروا ما زالت تعتمد سياسة عدم الجدية بملفات اللاجئين الفلسطينيين الصحية والتربوية والاجتماعية وتفعيل خطة طوارىء مستدامة لمعالجة صعوبة ما يمر به اللاجؤون الفلسطينيون في لبنان بسبب فايروس كورونا وارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار العملة اللبنانية وغلاء المعيشة”.

وحذر البيان “إدارة الاونروا من الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف وعدم الالتزام والايفاء بالوعود التي قدمتها سابقا ولا سيما: تفعيل برنامج الطوارىء لتقديم المساعدات المادية والعينية، رفع نسبة المستفيدين من برنامج العسر الشديد من 12% إلى 60%، رفع تغطية كلفة الاستشفاء إلى 100/100 والتغطية الكاملة لمستلزمات كلفة المصابين بكورونا، والعمل على وضع خطة تربوية تنسجم مع برنامج التعليم عن بعد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام