إصابات واعتقالات في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة

أصيب مساء اليوم الخميس شاب فلسطيني بالرأس إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام باب العامود في القدس المحتلة، كما وقعت اصابات اخرى.

كما ذكر شهود عيان، أن”قوات الاحتلال اعتقلت شابين من محيط ومنطقة باب العامود، وقطعت الطرق أمام المارة والمصلين بحواجز حديدة”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن”قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد خضر أبو الهوى (20 عاما)، وطارق بكر أبو الهوى (23 عاما)، خلال مناوشات مع الاحتلال في منطقة باب العامود”.

ويشهد باب العمود أحد أبواب القدس القديمة، اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال، وسط الاعتداء على المواطنين واعتقال الشبان واطلاق الرصاص وقنابل الغاز اتجاه المرابطين والمرابطات في الأقصى والقدس.

المصدر: فلسطين اليوم