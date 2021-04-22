خلال الـ24 ساعة الماضية..737 مهمة للهيئة الصحية الاسلامية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بالهيئة الصحية الاسلامية في لبنان في بيان لها الخميس أن “مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 737 خدمة ومهمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وتوزعت الخدمات والمهام على الشكل الاتي :

– 41 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 4 حالات وفاة، من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.

– 412 فرد تلقى الإسعافات الأولية في المنزل.

– 66 حالة طارئة وعادية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.

– 25 خدمة تعقيم.

– تنظيم ومواكبة 100 نشاطا توعويا وصحيا.

– إعارة 89 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراس مدولبة ووكر، عكازات، أوكسيميتر وغيرها.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز”.

وذكر البيان أن “عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية في مكافحة جائحة كورونا فقط منذ بدايتها حتى الآن وصل إلى 12901 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2178 متوفى بالفيروس من أصل 7027 في لبنان”، وتابع “كما وأنجزت منذ بداية العام الحالي 53732 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات ودور العبادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام