التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الدامور باتجاه صيدا وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2021 - 16:20

التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الدامور باتجاه صيدا وحركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 19 mins 22 April، 2021
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