نائب قائد “قوة القدس”: انهيار أعداء الاسلام وشيك

أكد نائب قائد “قوة القدس” التابعة للحرس الثوري الايراني العميد محمد رضا فلاح زادة، أن “انهيار أعداء الاسلام وشيك”. وفي كلمته الخميس خلال مراسم تأبين النائب السابق لقائد “قوة القدس” الراحل العميد محمد حجازي في مدينة اصفهان وسط البلاد، قال العميد فلاح زادة إنه “كما قال قائد الثورة الاسلامية فإن الكيان الصهيوني لن يكون موجوداً حتى نهاية الأعوام الـ 25 القادمة”.

واضاف أنه “على اعداء الشعب الايراني كأميركا والكيان الصهيوني واذنابهم ان يعلموا أننا ورثة محمد (ص) وعلي والحسين والائمة المظلومين عليهم السلام، وجميع المظلومين في التاريخ، وسنتصدى لكم في ذروة المظلومية وفي ذروة العزة والكرامة، ولو قطعتمونا الاف المرات فإننا لن نحيد عن طريق القرآن وتوصياته في الدفاع عن الاسلام ومواجهة الكافرين”.

كما رأى فلاح زادة أن “الكيان الصهيوني يعاني اليوم مشاكل داخلية، وإن مجاميع المقاومة متواجدة قرب كل المواقع والاوكار الصهيونية في المنطقة والعالم ولن تتخلى عن المقاومة والكفاح مطلقاً”.

كما تطرق العميد فلاح زادة الى سيرة وخصائص العميد الراحل محمد حجازي، مشيراً الى أنه “تحلى بكل الخصال الحميدة من خلال اقتدائه وتأسيه بالاسلام والرسول الاكرم (ص) ومدرسة أهل البيت عليهم السلام.”

واشار الى حضور الراحل حجازي في سوريا ولبنان لفترة 5 اعوام، موضحاً أنه “لو لم يكن قادة من امثال الفريق الحاج قاسم سليماني والعميد حجازي في سوريا ولبنان لكانت اميركا المجرمة بواسطة التنظيمات التكفيرية قد ضيقو الخناق على الامة الاسلامية واجتاحوا الدول واحدة بعد اخرى وسيطروا على ايران لإقامة دولتهم “الاسلامية” المزعومة كذباً”.

وقال العميد فلاح زادة إن “دماء الشهيد سليماني والشهيد حجازي تجري في عروق الاحرار في كل انحاء العالم، ولن نتوقف عن التصدي للأعداء وسنرفع راية الاسلام في انحاء العالم”.

المصدر: فارس