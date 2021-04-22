الذهب يقترب من مستوى 1800 دولار مع تراجع الدولار والعوائد الأمريكية

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين يوم الخميس، مبتعدة قليلا فحسب عن مستوى 1800 دولار المهم إذ تراجع الدولار الأمريكي مع نزول عوائد الخزانة، بينما أبقت مخاوف المعروض البلاديوم ثابتا قرب ذروة قياسية سجلها في الجلسة الماضية.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1790.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير شباط عند 1797.67 دولار. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1791.20 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس “من الواضح أن ما يدعم الارتفاع (في الذهب) هو ديناميكية أدوات الخزانة الأمريكية… والتي تندفع هبوطا نوعا ما في الأجل القريب جدا”، مضيفا أن انخفاضا دون 1.5 بالمئة للعوائد قد يرفع الذهب فوق 1800 دولار وهو مستوى نفسي مهم.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات دون 1.6 بالمئة، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. ويقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع مقابل معظم العملات الرئيسية.

ويترقب المتعاملون في السوق اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر في وقت لاحق يوم الخميس.

وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2871.33 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى على الإطلاق عند 2891.20 دولار للأوقية يوم الأربعاء.

وارتفع المعدن المستخدم في الحفز بقطاع السيارات قرابة 25 بالمئة منذ أن علقت نورنيكل الروسية، أكبر منتج في العالم للمعدن، جزئيا العمليات في منجمين في أواخر فبراير شباط.

وتراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 26.42 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1211.26 دولار.

المصدر: رويترز