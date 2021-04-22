أبرز أسرار الصحف اللبنانية اليوم الخميس 22-04-2021

البناء

• نقل مصدر مقرّب من مسؤول كبير غير مدنيّ عنه انزعاجه من مبادرة أطلقها مرجع نيابي تستند إلى إسناد دور للمؤسسة التي يترأسها لا تتصل بمهامها المنصوص عليها وتصوّره شريكاً ضمنياً في إطلاق المبادرة وتصوّر المؤسسة طامحة لدخول الملعب السياسي الذي تنأى بنفسها عنه متمنياً سحبها من التداول من دون ضجيج

• قال دبلوماسي عراقي رفيع إن الحكومة العراقية أبلغت شريكيها المصري والأردني في مشروع التعاون ضرورة التأني في أي خطوات يمكن أن تفسّر تشكيلاً لمحور سياسيّ يستهدف دولاً عربية وإسلامية مجاورة وأن المسؤولين العراقيين دعوا للإسراع في ضمّ سورية للتكتل الجديد، لأن ذلك وحده ينفي عن هذا التكتل صفة المحور

اللواء

• تعتقد مصادر دبلوماسية غربية أن دولة كبرى لا مبادرة لديها تجاه لبنان وجل ما في الأمر حجز موقع تأثير جيوبوليتيكي انطلاقا من النفوذ في دولة مجاورة.

• تعمقت العلاقة التنسيقية بين نائب بقاعي وقطب حكومي على خلفية ما حصل الأول مع رئيس تكتل موال.

• نقل عن شخصية قربية من فريق حاكم ان ما يجري يجعل العلاقة بين حليفين تتجاوز الكثير من التباينات نظرا للمصالح المتبادلة في هذه المرحلة الحرجة.

الجمهورية

• رفضت مرجعية غير مدنية التدخل في ماحصل أخيرا من تحركات على الأرض إلا من باب الحفاظ على الأمن ومنع الصدام.

• تراجعت فكرة الدعوة الى قمة روحية مختلطة الى حين بعدما رفض أحد الأطراف البحث فيها حتى اللحظة.

• تورطت شخصيات متخصصة في ترتيب بعض الشائعات حول مسار ملف مهم وهي تبث روايات مغلوطة تضيف عليها صفة السرية.

المصدر: صحف