كورونا في البرازيل.. تسجيل 79719 إصابة و3472 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، تسجيل 79719 إصابة و3472 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الثلاثاء.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 79719، مقابل 69381 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 14122795.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 3472 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 3321 الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 381475 شخصا، بينما وصلت نسبة الفتك إلى مستوى 2.7%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

المصدر: وكالة رويترز