توغل محدود لآليات عسكرية إسرائيلية في غزة

توغّلت آليات عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، بشكل محدود شرقي وجنوبي قطاع غزة، وفق شهود عيان. وقال شهود العيان إن قرابة 14 آلية عسكرية إسرائيلية، بينها جرافات ومعدات هندسية، توغلت بشكل محدود قرب السياج الفاصل بين غزة والكيان الإسرائيلي شرقي حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأضافوا أن الآليات توغلت بمسافة نحو 100 متر، وأجرت عمليات تجريف وتمشيط في منطقة “معبر ناحل عوز” سابقا، قبل أن تعود نحو المواقع الإسرائيلية المحاذية لغزة. كما أفادت مصادر فلسطينية بتوغل آليات إسرائيلية في منطقة “حي النهضة” شرق رفح جنوبي القطاع، وقيامها بعمليات تجريف لأراضٍ في المنطقة.

ولم يُبلغ عن وقوع عمليات إطلاق نار أو أي مواجهات بين قوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين جراء هذين التوغلين. ومن آن إلى آخر تنفذ قوات الإحتلال توغلات في غزة، ضمن انتهاكات واعتداءات مستمرة.

ويعاني سكان غزة، وهم أكثر من مليوني نسمة، أوضاعا معيشية متردية للغاية، في ظل حصار إسرائيلي متواصل للقطاع، منذ صيف 2006، حين فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية الفلسطينية.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول