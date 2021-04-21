تقرير مصور | إنفجارٌ ضخمٌ بمصنعٍ عسكريٍ لتصنيعِ الصواريخ في كيان العدو

هز انفجار ضخم وقوي جداً منطقة الرملة وسط فلسطين المحتلة وفقاً لمشاهدات لشهود عيان. ونقلت وكات انباء ووسائل اعلام اسرائيلية ان الانفجار وقع في مصنع يدخل في خط الانتاج العسكري الدقيق في الكيان الصهيوني.

الغموض الذي يلف الانفجار خرقته بعض المعلومات التي تقول انه وقع في مصنع تومر المتخصص في صناعة محركات الصواريخ. ونقلت يديعوت احرونوت عن مصادر في المصنع ان الانفجار ناجم عن تجربة لأحد محركات الصواريخ الجديدة حيث جرى الانفجار اثناء تدريبات روتينية. فيما لفتت هآرتس الى وقوع انفجار قوي في مصنع حساس جداً وسط الكيان بسبب اختبار روتيني على احد محركات الصواريخ على حد وصفها.

وافاد شهود عيان ان الانفجار كان قوياً جداً، بعضهم التقط صوراً لمكان الانفجار حيث ظهر الانفجار على شكل فطر انفجاري. ولم يعلم الى اللحظة ما اذا كان التأخير في الاعلان عن الانفجار لساعات والتستر على نشر تفاصيل نظراً لعدم سماح الرقابة العسكرية ام لأسباب امنية اخرى.

المصدر: المنار