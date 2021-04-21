خطار تفقد موقع عمليات البحث عن المواطن هادي الحكيم عند مجرى نهر الجوز في كفرحلدا

تفقد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار الموقع الذي تجري فيه عمليات البحث المستمرة من دون انقطاع لليوم السابع على التوالي، عن المواطن هادي أنطوان الحكيم (مواليد 1987) المفقود منذ الأربعاء الماضي 14/4/2021 في مجرى نهر الجوز في كفرحلدا في قضاء البترون، وحتى الآن لم يتم العثور عليه.

وأعطى خطار توجيهاته لعناصر الدفاع المدني المتواجدين في الموقع، وبخاصة عناصر وحدة الإنقاذ البحري لاستكمال عمليات البحث على امتداد النهر وضفافه من كفرحلدا نزولا حتى مصبه على الشاطئ البتروني، وذلك إلى حين العثور على الشاب وإنجلاء الحقائق.

إلى ذلك دعا خطار “المواطنين الى ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة عند التواجد على ضفاف الأنهر وعدم الإقتراب من الأماكن العالية الخطرة، والتقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني والمنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي www.civildefense.gov.lb وعلى الصفحات الرسمية للمديرية العامة على مواقع التواصل الإجتماعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام