وزير الخارجية الاردني وصل الى رام الله المحتلة

وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الاربعاء إلى قصر الرئاسة الفلسطيني في رام الله المحتلة، وذلك بعد تأكيد الاردن عقود تأجير وحدات سكنية لسكان في الشيخ جراح بالقدس في عام 1956.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها الثلاثاء “أنها أجرت خلال السنوات الماضية البحث بدقة في سجلات الدوائر الرسمية الاردنية لكشف الوثائق، التي تظهر قيام وزارة الاعمار والتنمية الاردنية بتوقيع اتفاقية مع العديد من اهالي الشيخ جراح عام 1956 لتأجيرهم وحدات سكنية”.

واضافت الوزارة “جرى في عام 2019 وفي هذا العام، تسليم السفارة الفلسطينية في عمان، بناء على طلب من الجانب الفلسطيني، نسخا مصدقة من جميع الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة أونروا عام 1954، وأن عملية البحث مستمرة لوثائق أخرى تعود لأكثر من 60 عاما”.

وأكدت الوزارة أن “تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم، هي ثوابت دائمة في جهود الأردن من أجل إسناد الفلسطينيين”، وشددت على “إدانة المملكة المطلقة لمحاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم ورفضها المساس بحقوقهم”.

المصدر: فلسطين اليوم