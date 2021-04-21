876 خدمة ومهمة للدفاع المدني في الهيئئة الصحية الاسلامية في 24 ساعة

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية في بيان “أن مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 876 خدمة ومهمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتوزعت الخدمات والمهام على الشكل الآتي :

– 38 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 4 حالات وفاة، من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.

– 540 فرد تلقى الإسعافات الأولية في المنزل.

– 67 حالة طارئة وعادية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.

– 23 خدمة تعقيم.

– تنظيم 86 نشاطا توعويا.

– إعارة 118 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر، وغيرها.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز”.

وذكر البيان “أن عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية في مكافحة جائحة “كورونا” فقط منذ بدايتها حتى الآن وصل إلى 12860 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى دفن 2174 متوفى بالفيروس من أصل 6995 في لبنان. كما وأنجزت منذ بداية العام الحالي 53707 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات ودور العبادة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام