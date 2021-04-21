رئيس أركان الجيش السوداني يصل إلى #القاهرة في زيارة غير معلن عنها سابقا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2021 - 14:30
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رئيس أركان الجيش السوداني يصل إلى #القاهرة في زيارة غير معلن عنها سابقا
منذ 1 ساعة
21 April، 2021
رئيس اركان الجيش السوداني
مصر
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