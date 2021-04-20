الصحة اللبنانية : تسجيل 36 وفاة و1608 اصابة كورونا جديدة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2021 - 20:22

الصحة اللبنانية : تسجيل 36 وفاة و1608 اصابة كورونا جديدة خلال 24 ساعة

منذ 2 ساعة 20 April، 2021
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