المقاومة الفلسطينية تسيطر على طائرة استطلاع مسيرة للإحتلال في الشجاعية شرق مدينة غزة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2021 - 17:44

المقاومة الفلسطينية تسيطر على طائرة استطلاع مسيرة للإحتلال في الشجاعية شرق مدينة غزة (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 20 April، 2021
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