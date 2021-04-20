رئيس الوزراء المصري يتوجه إلى ليبيا رفقة 11 وزيرا لبحث ملفات التعاون المشترك (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2021 - 14:54
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رئيس الوزراء المصري يتوجه إلى ليبيا رفقة 11 وزيرا لبحث ملفات التعاون المشترك (سبوتنيك)
منذ 40 mins
20 April، 2021
رئيس الوزراء المصري
ليبيا
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