هنیة یعزي ايران برحيل نائب قائد فيلق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 20 2021 - 11:34

هنیة یعزي ايران برحيل نائب قائد فيلق القدس

منذ 7 mins 20 April، 2021
هنية
عربي وإقليمي - فلسطين

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اتصالاً هاتفياً بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني العميد إسماعيل قاآني، مقدماً التعازي بوفاة نائبه العميد محمد حجازي. وشدد هنية على مناقب الفقيد ودوره في دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية.

كما أعرب رئيس الحركة عن “تقديره لما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ودور فيلق القدس في هذا الجهد المقدر”. وأكد في الوقت ذاته “تمسك الحركة بنهج المقاومة والثوابت حتى تحرير القدس وكامل تراب فلسطين”، مشيدا بمواقف إيران الثابتة في رفض الاعتراف بالمشروع الصهيوني أو احتلاله لأرض فلسطين.

المصدر: ارنا

التعليقات

ذات صلة