سفير الولايات المتحدة لدى روسيا يعلن أنه يعتزم خلال المشاورات في بلاده بحث الوضع الراهن في العلاقات بين واشنطن وموسكو(سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2021 - 11:34

سفير الولايات المتحدة لدى روسيا يعلن أنه يعتزم خلال المشاورات في بلاده بحث الوضع الراهن في العلاقات بين واشنطن وموسكو(سبوتنيك)

منذ 44 mins 20 April، 2021
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