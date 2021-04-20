التحكم المروري: سقوط قتيلين و14 جريحا في 13 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2021 - 07:54

التحكم المروري: سقوط قتيلين و14 جريحا في 13 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 9 mins 20 April، 2021
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