وسائل إعلام عراقية: سماع دوي انفجارات في أربيل وإغلاق الطريق المؤدية إلى القنصلية الأمريكية (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2021 - 22:36

وسائل إعلام عراقية: سماع دوي انفجارات في أربيل وإغلاق الطريق المؤدية إلى القنصلية الأمريكية (يونيوز)

منذ 23 mins 14 April، 2021
أخبار موقع المنار

المصدر: اربيل

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