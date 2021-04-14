بايدن: لن نبقى في أفغانستان عسكرياً ولكن سنظل هناك دبلوماسياً وإنسانياً (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2021 - 22:36

بايدن: لن نبقى في أفغانستان عسكرياً ولكن سنظل هناك دبلوماسياً وإنسانياً (سبوتنيك)

منذ 53 mins 14 April، 2021
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