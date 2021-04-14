مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الأربعاء 14-04-2021

فتيلُ النارِ يكاد يُحرقُ كلَّ شيءٍ، حتى استشعرَ حاكمُ المال بسخونةِ الخياراتِ وضيقِ المناورات، فكانَ كتابُه الى وزارةِ المالِ حولَ ترشيدِ الدعمِ لحِفظِ ما تبقى من ملياراتِ الناسِ التي اضاعَها المصرفُ في بازارِ الهندساتِ الماليةِ والحساباتِ السياسية، لعقودٍ من الزمن.

وفي زمنِ الشُحِّ والضيقِ استذكرَ المصرفُ انَ الدعم َباتَ يُسمى هدراً وأنَ على الحكومةِ اتخاذَ القراراتِ المناسبة، وباتت الليرةُ ليست بخيرٍ وكذلك الاقتصادُ والمواطنون، وباتَ على الجميعِ الهلع..

كلُّ الملفاتِ تدعو للهلع، والجميعُ يتحسسُ خطورةَ المرحلةِ الا بعضَ السياسيينَ الواقفينَ على جُرُفٍ هارٍ وبينَ ايديهم الوطنُ واهلُه، ولا يريدونَ ان يَتقُوا الله بهم.

على لائحةِ انتظارِ الحكومةِ الجديدة ِتتجمعُ الملفات، ويبدو انه انتظارٌ طويلٌ اِن بقيَ الاداءُ على ما هم عليه، امّا الزائرُ الاميركيُ فلن يُغيُّرَ في المشهدِ ما دامَ انه لم يُغيِّر في سلوكِه ومواقفِه. فوكيلُ وزارةِ الخارجيةِ الاميركيةِ ديفد هيل الذي يزورُ بيروتَ كأولِ موفدٍ من حكومةِ جو بايدن، لم يُبيِّن موقفاً اميركياً جديداً، مُجدِّداً دعوةَ اللبنانيينَ الى تشكيلِ حكومةٍ قادرة ٍيَنتظرُها المجتمعُ الدولي، فيما اللبنانيون بانتظارِ ادارتِه وتوابعِها للافراجِ عن الحكومة..

ومعَ اطلالةِ الشهرِ الفضيل ينتظرُ المحبونَ الكلامَ الجميلَ والموعظةَ الحسنةَ من الامينِ العامِّ لحزبِ الله السيد حسن نصرالله، الذي سيُطلُ عبرَ شاشةِ المنار بمحاضرةٍ رمضانيةٍ عندَ التاسعةِ من مساءِ اليوم، وفي كلِّ يومِ اربعاءَ من الشهرِ الفضيل.

المصدر: قناة المنار