قوى الامن: توقيف 3 اشخاص سرقوا ابوابا ودفاعات حديدية من شقة قيد الانشاء في سهل قب الياس

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البيان الآتي: “بتاريخ 5/4/2021 وفي محلة سهل قب الياس، أقدم مجهولون على الدخول الى شقة قيد الإنشاء عائدة للمواطن (ح.غ. مواليد عام 1968، لبناني)، وسرقوا من داخلها /6/ أبواب و/7/ دفاعات نوافذ حديدية، وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ /3000/ دولار أميركي.

على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لكشف الفاعلين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الى كشف هوية المشتبه بتورطهم في عملية السرقة، وهم: ز.ع. (مواليد عام 2001، لبناني)، ع.س. (مواليد عام 1988، سوري)، م.ش. (مواليد عام 1988، لبناني).

وبتاريخي 8 و10 -4- 2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهم في زحلة وسعدنايل وتعلبايا، وضبطت آلية “بيك أب” المستخدمة في عملية نقل المسروقات.

وبالتحقيق معهم، اعترف الأول أنه أقدم بالاشتراك مع آخرين على تنفيذ عملية سرقة الأبواب ودفاعات النوافذ من الشقة، وبيعها للموقوفين، الثاني والثالث، اللذين اعترفا بما نسب إليهما، وانهما باعا المسروقات في إحدى البؤر المعدة لبيع الخردة في بلدة تعلبايا، حيث جرى ضبطها من قبل عناصر الشعبة.

سلمت المضبوطات الى مالكها وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام