أسير فلسطيني بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام في معتقلات العدو الاسرائيلي

أعلن الأسير الفلسطيني مصعب الهور (34 عاما) الأربعاء عن خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري من قبل العدو الاسرائيلي.

وقال “مكتب إعلام الأسرى” إن “الأسير الهور من بلدة صوريف شمال الخليل أعلن إضرابه عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري بحقه، حيث كان اعتقل في ٢٤/١٠/٢٠١٩ على حاجز عسكري شرق بيت لحم وتم تحويله للاعتقال الإداري”.

يشار إلى أن الهور أسير محرر أمضى ما مجموعه 10 سنوات في سجون العدو، خمسة منها في الاعتقال الإداري، وهو متزوج ولديه طفل واحد كان عمره شهر فقط حين اعتقل والده، كما أن الأسير حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

المصدر: فلسطين اليوم