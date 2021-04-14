أبو الغيط يعتزم الدعوة لاجتماع رباعي حول ليبيا لتنسيق المواقف لإنجاح عملية الانتقال السلمي

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عزمه الدعوة إلى اجتماع للمجموعة الرباعية حول ليبيا والتي تضم الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في الأسبوع المقبل، لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف ٌنجاح عملية الانتقال التي تمر بها ليبيا والوصول إلى تسوية سياسية متكاملة في البلاد.

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية الأربعاء أن “أبو الغيط استقبل السيد يا كوبيش المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا والذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة”، مضيفا أنهما “استعرضا مجمل التطورات التي شهدتها ليبيا على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية، وخاصة منذ الزيارة الأخيرة التي كان كوبيش قد قام بها لمقر الجامعة العربية يوم 8 مارس الماضي”.

وأضاف البيان أن “أبو الغيط أكد حرص الجامعة العربية على تعزيز علاقاتها التعاونية وعملها المتناسق والتكاملي مع الأمم المتحدة دعماً لهذه المسيرة الليبية الوطنية الخالصة، فضلاً عن الارتقاء بمستوى العمل المشترك مع بقية شركائها في إطار المجموعة الرباعية التي تضم الجامعة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي يعتزم أبو الغيط الدعوة إلى عقد اجتماع لها الأسبوع القادم على مستوى الأمناء العامين للمنظمات الأربع لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف لإنجاح عملية الانتقال التي تمر بها ليبيا والوصول إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد”.

المصدر: سبوتنيك